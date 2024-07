Fifa-Präsident Infantino tanzt an indischer Mega-Hochzeit mit Axt

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die Fifa-Präsident Gianni Infantino hat an der Mega-Hochzeit des indischen Milliardärssohns Anant Ambani mit einer Axt in der Hand getanzt. Videoaufnahmen zeigen, wie der gebürtige Walliser in einem traditionellen Gewand ausgelassen feiert.

Am Spektakel im indischen Mumbai waren zahlreiche Promis wie Bollywood-Stars und Kim Kardashian zu Gast, schrieb das Nachrichtenportal Nau.ch am Sonntag. Für die musikalische Unterhaltung sorgte der kanadische Pop- und R&B-Sänger Justin Bieber. Die Hochzeitsfeiern sollen Schätzungen zufolge um die 600 Millionen US-Dollar gekostet haben.