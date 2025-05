Flashmob zu Nemos «The Code» am Tag des ESC-Finals

Keystone-SDA

Höhepunkt der 20. Ausgabe des Tanzfestes (14.-18-05.) ist ein Flashmob: Nemos "The Code" wird am Samstag kurz vor dem ESC-Final in 13 Städten getanzt. Darüber hinaus gehen 11 Choreographien auf Tour und in insgesamt 44 Städten gibt es ein regionales Programm.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Unter dem Titel «Dance Is in the Air» feiert das Tanzfest seine 20. Jubiläumsausgabe mit einem Flashmob zu Nemos «The Code». Der Basler Muhammed Kaltuk hat eine Choreographie entwickelt, die für alle tanzbar sein soll und die man mit einem Internet-Tutorial selbst einüben kann.

Die Verantwortlichen reagieren damit auf den Umstand, dass die diesjährigen Tanztage just am Finalwochenende des ESC statttfinden. Am Samstag, dem Tag des Finals, soll das letztjährige Siegerlied in 13 Städten getanzt werden – so etwa in Aarau, Basel, Bern oder Rapperswil-Jona, in Bahnhofshallen, auf öffentlichen Plätzen oder in Parks.

Mit Strassentanz auf die Bühne

Unter den 11 Choreographien, die auf Tour gehen, ist beispielsweise die 2023 gegründete Krump Dance Company Cie Zaidi. Krump ist ein Streetdance-Stil, der in den 2000er Jahren in einer afroamerikanischen Gemeinschaft in Los Angeles entstanden ist. Ziel der Compagnie ist es, die Ästhetik des Krump bekannt zu machen und den Strassentanz als Bühnenkunst zu etablieren. Unter der Leitung der Tänzerin und Performerin Niki Anjes Stalder zeigt die Gruppe das rund 30-minütige Stück «Comfortable Me», welches das Anders-Sein thematisiert.

Das über weite Teile improvisierte Stück passe «gut zum Krump, denn dieser Tanzstil ist dafür gemacht, aus sich rauszukommen», sagte Stalder zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Im Stück haben wir uns mit persönlichen Geschichten zum Thema Dazugehörigkeit, Anderssein und Selbstbild auseinandergesetzt.» Storyline, Choreographie und Dramaturgie der Choreographie seien gesetzt und die Szenen fix vorgegeben, so Stalder. Für die Tänzerinnen und Tänzer sei die Interpretation klar, frei seien sie jedoch in der Umsetzung. «So ist ‹Comfortable Me› bei jeder Aufführung jeweils ein bisschen anders», sagte Stalder. Zu sehen sein wird das Stück in Basel, Aarau, Neuenburg, Genf und Morges.

Von den 11 Choreographien auf Tour stammen im Übrigen vier von Tanzschaffenden, die vom Bundesamt für Kultur mit einem Preis Darstellende Künste ausgezeichnet wurden.

Vom Battle bis zum Paartanzabend

An den regionalen Festen kann das Publikum Schnupperstunden nehmen in allen möglichen Tanzarten von Ballett bis Zumba, es werden Tanzshows im Freien gezeigt und Paartanzabende, Discos und Parties organisiert oder Filme gezeigt. In St. Gallen, Brig, Basel, Lachen, Winterthur und Zürich werden Street Style Battles ausgetragen. In Biel steht der Europäische Breakdance und Hip-Hop-Battle auf dem Programm. Das regionale Programm ist in 44 Städten in der ganzen Schweiz, 20 davon in der Deutschschweiz, zu erleben.

Das Tanzfest wurde 2006 in Zürich vom Reso-Tanznetzwerk Schweiz ins Leben gerufen und hat sich seither mit Hilfe von lokalen Trägerschaften in die ganze Schweiz ausgebreitet. 2024 hat das Tanzfest gut fast 100’000 Teilnehmende zusammengebracht.

https://dastanzfest.ch/nationale-projekte/dance-is-in-the-air-flash-mob-nazionale/