Flughafen Zürich verzeichnet mehr Flugverkehr im November

Keystone-SDA

Im November sind am Flughafen Zürich wieder mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als im selben Monat des Vorjahres. Auf Jahresssicht setzt sich die Erholung fort.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Insgesamt verzeichnete der Flughafen Zürich im November 18’884 Starts und Landungen. Dies entspricht einem Plus von 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Nachdem das Verkehrsaufkommen im Oktober erstmals seit langem leicht gesunken war, zog der Flugverkehr im November wieder stärker an. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 starteten und landeten aber immer noch rund 3 Prozent weniger Flugzeuge in Zürich.

Wegen des besonders starken Flugaufkommens in den Herbstferien sank die Zahl der Starts- und Landungen im Monatsvergleich um fast 18 Prozent. Dies liegt jedoch im Rahmen der saisonal üblichen Schwankungen.

Erholung setzt sich fort

Über den gesamten Zeitraum Januar bis November nahm das Flugaufkommen in Zürich um 6 Prozent zu. Zum Niveau vor der Corona-Pandemie beträgt der Rückstand etwa 5 Prozent. Im Jahresverlauf ist die Diskrepanz zu den Vorkrisenwerten stetig gesunken. Anfang Jahr lag der Rückstand noch bei über 10 Prozent.

Die Zahl der Flüge sagt allerdings nichts über die Passagierzahlen aus. Je nach Auslastung der Flüge und Grösse der Flugzeuge können die Passagierzahlen bei geringeren Flugbewegungen auch höher ausfallen.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in der alle Flüge nach Instrumentenflugregeln erfasst sind. In diesem sogenannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat November veröffentlicht der Flughafen Zürich am 11. Dezember.