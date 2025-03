Flugverkehr in Genf nach Panne wieder eröffnet

Keystone-SDA

Eine Computerpanne mit ungeklärter Ursache hat am Dienstag während zwei Stunden den Betrieb am Genfer Flughafen stark beeinträchtigt. Nur Flüge, die auf dem Weg zum Flughafen Genf waren, konnten in dieser Zeit abgefertigt werden. Die Starts wurden annulliert.

(Keystone-SDA) Die Störung konnte behoben und der Verkehr gegen 14.30 Uhr wieder aufgenommen werden, wie der Sprecher des Flughafens Genf, Ignace Jeannerat, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Die Telematik funktionierte während der Panne nicht mehr und die Bildschirme waren schwarz. Der Flugsicherung Skyguide war von der Störung nicht betroffen.

Der Flughafen wollte am späten Nachmittag weiter über die Panne informieren.