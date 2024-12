Ford: Social-Media-Kanal kurzzeitig von Unbekannten gekapert

Keystone-SDA

Auf dem Profil des US-Autobauers Ford bei der Plattform X haben Unbekannte nach Unternehmensangaben zwischenzeitlich unbefugt Beiträge veröffentlicht.

(Keystone-SDA) «Unser X-Konto wurde kurzzeitig kompromittiert, und es wurden drei Beiträge verfasst, die nicht von Ford genehmigt oder veröffentlicht wurden», teilte das Unternehmen am Montag (Ortszeit) auf seinem Kanal mit. Die mittlerweile gelöschten Beiträge waren propalästinensisch und antiisraelisch, wie zahlreiche Screenshots von X-Nutzern in den Kommentaren auf Fords Profil zeigen.

Ford teilte weiter mit, die Beiträge gäben nicht die Ansichten des Unternehmens wieder. Ford und X würden den Vorfall untersuchen.

Mehreren Medienberichten sowie Kommentaren von X-Nutzern zufolge hiess es in den wieder gelöschten Posts «Free Palestine» (auf Deutsch «Freiheit für Palästina»), «Israel is a terrorist state» (auf Deutsch «Israel ist ein terroristischer Staat») und «ALL EYES ON GAZA» (auf Deutsch «Alle Augen auf Gaza»). Wer die Nachrichten veröffentlicht haben könnte, war zunächst nicht bekannt.

Der Autobauer mit Sitz im US-Bundesstaat Michigan hat auf der Plattform X rund 1,5 Millionen Follower.