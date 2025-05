Frühere H&M-Chefin in Verwaltungsrat von On gewählt

Keystone-SDA

Die ehemalige H&M-Chefin Helena Helmersson ist in den Verwaltungsrat von On gewählt worden. Die Wahl erfolgte an der Generalversammlung, wie die Laufschuhfirma am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Sie wird zudem Mitglied im Nominations- und Vergütungsausschuss. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Modebranche soll sie On beim globalen Wachstum unterstützen, so das Unternehmen. Helmersson war Mitte April für den Posten nominiert worden.

Die 51-jährige Managerin aus Schweden stieg bei H&M von der Controllerin zur Produktionschefin auf und übernahm ab 2010 die Verantwortung für den Bereich Nachhaltigkeit. Ab 2018 war sie operative Leiterin (COO), bevor sie von 2020 bis Anfang 2024 als CEO an der Spitze der schwedischen Mode-Kette stand.