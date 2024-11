Frau in Rapperswil-Jona von Auto erfasst und getötet

Keystone-SDA

Eine Frau ist in Rapperswil-Jona am Freitagabend auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die 71-Jährige verstarb noch auf der Unfallstelle.

(Keystone-SDA) Angefahren wurde die Frau von einer 59-jährigen Autolenkerin, die am Freitagabend von Rapperswil in Richtung Feldbach fuhr. Der Unfall habe sich bei der Verzweigung oberer Gubel – Zürcherstrasse ereignet, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Samstag mit.

Trotz Grossaufgebot von Rettungskräften verstarb die ortsansässige Fussgängerin noch auf der Unfallstelle. Neben mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen standen ein Rettungsteam, die Rega und die Feuerwehr im Einsatz.