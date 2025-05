Fussballerin Ramona Bachmann verkündet Geburt ihres Sohnes

Keystone-SDA

Fussball-Nationalspielerin Ramona Bachmann und ihre Ehefrau Charlotte Baret haben die Geburt ihres Sohnes auf Instagram verkündet. Luan Maël habe das Licht der Welt am Donnerstag um 10.23 erblickt, postete Bachmann auf Instagram.

(Keystone-SDA) Gemäss Foto wog der kleine Luan Maël bei der Geburt 3875 Gramm und mass 51 Zentimeter. «Our hearts are overflowing, our family is whole, and every moment already feels like pure magic», schrieb die 34-jährige Bachmann auf Instagram. «Life with you begins now, sweet boy. We love you beyond words», hiess es weiter. Als Geburtsort wurde Paris erwähnt.

Mit der Tänzerin Baret ist die Stürmerin seit Juni 2023 verheiratet. Zuvor war Bachmann in einer Beziehung mit der Schweizer Nationalmannschaftskollegin Alisha Lehmann. Die im luzernischen Malters geborene Bachmann wurde dreimal zur Schweizer Fussballerin des Jahres gekürt.