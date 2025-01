Galenica steigert Umsatz und erwartet höheren Gewinn

Keystone-SDA

Galenica hat den Umsatz im vergangenen Jahr gesteigert. Der Gesundheitskonzern erwartet zudem auch weiterhin klar verbesserte Gewinnzahlen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Auf Gruppenebene setzte Galenica im vergangenen Geschäftsjahr 3,92 Milliarden Franken um, ein Plus von 4,7 Prozent, wie aus einem Communiqué vom Donnerstag hervorgeht. Damit hat das Unternehmen das eigene Ziel, den Umsatz zwischen 3 und 5 Prozent zu steigern, erfüllt.

Von den beiden Sparten hat der Bereich Logistics and IT die Einnahmen um 5,3 Prozent auf 3,24 Milliarden Franken erhöht. Dieser Geschäftsbereich entwickelt und betreibt die Logistik-, IT-, und Digitale-Infrastruktur und -Plattformen für die gesamte Galenica-Gruppe sowie für Kunden und Partner im Gesundheitsmarkt.

Die zweite Sparte, Products & Care, setzte 1,70 Milliarden Franken um (+3,9%). Das Segment entwickelt und vermarktet Gesundheitsdienstleistungen und Produkte über verschiedene Kanäle wie Apotheken, online oder zu Hause an Privatkunden und Patienten wie auch an Geschäftskunden und Partner.

Die Gruppe geht nun weiterhin davon aus, den Betriebsgewinn (EBIT) um 8 bis 11 Prozent zu erhöhen. Zudem sei man bestrebt, eine Dividende mindestens auf Vorjahreshöhe auszuzahlen (Vorjahr: 2,20 Fr. je Aktie).