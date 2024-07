Gegen 1000 Personen stehen nach Unwetter im Tessin im Einsatz

(Keystone-SDA) Gegen 1000 Personen sind gemäss Schätzungen des Tessiner Notfallstabs seit dem Unwetter vom vergangenen Wochenende im oberen Maggiatal im Einsatz gestanden. Darunter seien auch zahlreiche Personen, die “hinter den Kulissen” helfen würden.

Eine exakte Zahl sei jedoch kaum nennbar, sagte der Verantwortliche des Tessiner Notfallstabs Antonio Ciocco an einer Medienkonferenz in Locarno am frühen Montagabend. Allein schon im Bereich Strassenunterhalt stünden zwischen 60 und 80 Personen im Einsatz.

Nicht vergessen dürfe man auch all jene Menschen, die “hinter den Kulissen” im Einsatz stünden und in den vom Unwetter betroffenen Dörfern Nachbarn oder älteren Menschen helfen würden.