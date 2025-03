Genfer wird neuer Direktor des Moma in New York

Keystone-SDA

Der Genfer Christophe Cherix ist zum neuen Direktor des Museum of Mordern Art in New York ernannt worden. Dieses gilt als eines der einflussreichsten Museen für moderne und zeitgenössische Kunst.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 55-jährige Schweizer, der an der Universität Genf studierte, wird sein Amt im September antreten, wie das Museum mitteilte. Sein Vorgänger, Glen Lowry, hatte den Sitz drei Jahrzehnte lang inne, die längste Amtszeit in der Geschichte des 1929 eröffneten Museums.

Cherix wechselte bereits 2007 zum Museum of Modern Art (Moma). Als Chefkurator für Zeichnungen und Drucke der Robert-Lehmann-Stiftung organisierte er zahlreiche Ausstellungen im Moma, darunter «Yoko Ono: One Woman Show, 1960-1971» im Jahr 2015 oder «Betye Saar: Legends of Black Girl’s Window» im Jahr 2019.

Die Sammlung des Moma beherbergt unter anderem Kunstwerke wie Pablo Picassos «Les Demoiselles d’Avignon» oder Vincent Van Goghs «Sternennacht».