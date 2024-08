Grönemeyer macht mit Musik Hoffnung auf bessere Zukunft

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der deutsche Sänger Herbert Grönemeyer hat auf dem ersten seiner zwei Konzerte in der Schweiz seinen Einsatz als Künstler für eine gerechtere Welt demonstriert.

“Wir müssen für die Demokratie kämpfen”, rief der Sänger auf dem Konzert in Zofingen AG in die Menge und leitete damit “Doppelherz” ein, ein Song über Toleranz und Offenheit, wie die Aargauer Zeitung am Donnerstag berichtete. Herbert Grönemeyer gelte im deutschen Sprachraum als eine moralische Instanz. So etwas wie Deutschlands oberster Mutmacher, so das Blatt. Er sei ein Gutmensch mit stark verinnerlichten Grundüberzeugungen und Werten. Dazu sei er noch ein scharfer Beobachter und Analytiker von Zeit, Politik und Gesellschaft.

Musik macht Hoffnung

Das Konzert des deutschen Künstlers auf dem “Heitere” in Zofingen war mit 7600 Leuten fast ausverkauft. Grönemeyer besann sich auf seine Rolle des charmanten Entertainers und selbstironischen Conférenciers. “Ich bin ja bekannt für meine Tanzkünste”, sagte der gut gelaunte Sänger in der Ansage zu seinem Song “Herzhaft” und führte dem Publikum den Tanz zum Song gleich selbst vor. “Musik und Tanz scheint seine Botschaft für eine bessere Welt zu sein”, schrieb die Zeitung. Musik stehe bei Grönemeyer für Zuversicht und Aufbruch. Der 67-jährige Sänger habe in Zofingen Optimismus verbreitet, sowie tanzend und singend ein wenig Hoffnung und Lust auf eine bessere Zukunft gemacht.