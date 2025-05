Grünes Licht für die Verlegung der Naubrücke in Laufen BL

Keystone-SDA

Die Naubrücke in Laufen BL kommt an einem neuen Standort zu stehen. Der Baselbieter Landrat hat am Donnerstag mit 77 zu 2 Stimmen eine Ausgabe von 34,4 Millionen Franken für die Verlegung der Birsbrücke flussabwärts bewilligt.

(Keystone-SDA) Die einmalige Ausgabe ist für die Projektierung und Realisierung bestimmt. Grund für die Verlegung ist der Hochwassserschutz. Die Bauarbeiten für das kantonale Hochwasserschutzprojekt starteten im Januar 2025.

Gemäss dem ursprünglich bewilligten Projekt von 2018 sollte die neue, fast doppelt so lange Naubrücke an der bisherigen Lage gebaut werden. Dann aber erwarb der Kanton im Jahr 2019 das Spilag-Areal, was eine neue Möglichkeit für einen alternativen Brückenstandort eröffnete. Eine Vorstudie kam zum Schluss, dass die Variante Verlegung gegenüber dem bisherigen Standort mehr Vorteile bringt.