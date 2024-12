Griechen und Zyprer setzen auf Böller ohne Bums

Umweltfreundlicher und besser verträglich für Tiere: In Griechenland und auf Zypern soll zum Jahreswechsel "stilles Feuerwerk" zum Einsatz kommen. Die moderne Pyrotechnik biete einzigartigen Raketenzauber mit allen beliebten Effekten, aber ohne die Lärmbelästigung traditioneller Feuerwerke, teilte die Stadtverwaltung der zyprischen Hafenstadt Limassol mit. In Athen sollen neben der geräuschlosen Pyrotechnik auch Drohnen Effekte in den Himmel malen.