Grossbrand in Recyclingfirma bei Genf

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Auf dem Gelände einer Abfallrecyclingfirma in Satigny GE ist am Donnerstagnachmittag ein Grossbrand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Im ganzen Kanton hingegen war die hohe schwarze Rauchsäule zu sehen.

Die Feuerwehr sei kurz nach 17.30 Uhr alarmiert worden, teilten die Behörden auf Anfrage von Keystone-SDA mit. Der Brand wurde dank Überwachungskameras entdeckt. Die Anlage war am Nationalfeiertag geschlossen.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass Flammen von mehreren Haufen von Industrieabfällen, Tischen, Stühlen, Kisten, einem kleinen Boot und weiteren Gegenständen aufstiegen.

Rauch überall sichtbar

Der Brand führte zu einer hohen schwarzen Rauchsäule, die praktisch im ganzen Kanton sichtbar gewesen sei. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte vor Ort – auch Samariter, die sich um die Gesundheit der Feuerwehrleute kümmerten.

Am späten Abend war der Brand unter Kontrolle, aber nicht gelöscht. Die Behörden gingen davon aus, dass die Feuerwehr die ganze Nacht über im Einsatz steht. Alertswiss hatte der Bevölkerung am frühen Abend empfohlen, Türen und Fenster zu schliessen. Die Gefahr war jedoch am späten Abend gebannt. Die Brandursache war zunächst unklar und wird ermittelt.