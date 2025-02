Grossbritannien kündigt neue Sanktionen gegen Russland an

Keystone-SDA

Grossbritannien will am dritten Jahrestag des Ukraine-Kriegs neue Sanktionen gegen Moskau verkünden. Er werde am Montag das grösste Sanktionspaket gegen das Russland von Wladimir Putin seit den Anfangstagen des Kriegs bekanntgeben, erklärte der britische Aussenminister David Lammy. Das Paket werde die russische Militärmaschinerie schwächen und die Einnahmen verringern, mit denen die Zerstörung der Ukraine befeuert werde. Wie die Sanktionen konkret aussehen sollen und welchen Umfang sie diesmal haben werden, liess Lammy vorab offen.

(Keystone-SDA) Russland war am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert und führt seitdem einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland. Der Westen unterstützt die Ukraine seitdem mit militärischen und humanitären Hilfspaketen und versucht gleichzeitig, Russland mit zielgerichteten Sanktionen zu schwächen.

Auch die Aussenministerinnen und Aussenminister der EU-Mitgliedstaaten wollen am Montag bei einem Treffen in Brüssel den formellen Beschluss für ein neues Sanktionspaket gegen den Kreml fassen. Es enthält unter anderem neue Handelsbeschränkungen sowie Massnahmen gegen russische Medien und die sogenannte russische Schattenflotte. Darauf haben sich vorab die ständigen Vertreter der EU-Staaten in Brüssel geeinigt.