Heftige Kollision im Feierabendverkehr bei A1-Anschluss in Muhen AG

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zweiter Autos beim A1-Anschluss Aarau-West in Muhen AG ist am Mittwochabend eine 34-jährige Lenkerin leicht verletzt worden. Als Folge des Unfalls bildeten sich auf der stark befahrenen Strasse lange Kolonnen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kollision ereignete sich kurz vor 17.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Von Oberentfelden her war ein Lenker in seinem Auto auf der Suhrentalstrasse unterwegs und wollte nach links in die Autobahneinfahrt in Fahrtrichtung Zürich einbiegen.

Gleichzeitig nahte von Schöftland her ein zweites Autos, dessen Lenkerin geradeaus in Richtung Oberentfelden fuhr. In der Folge stiess das vortrittsberechtigte Auto des Lenkers heftig mit dem abbiegenden Auto zusammen. Der Lenker blieb unverletzt. An beiden Autos entstand beträchtlicher Schaden.