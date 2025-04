Herzogin Meghan: Bin glücklich wie nie zuvor

Keystone-SDA

Herzogin Meghan ist laut eigener Aussagen derzeit so glücklich wie nie zuvor. "Von all den Dingen, die in meinem Leben passiert sind, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich jetzt, an diesem Punkt, so glücklich und dankbar bin", sagte die 43 Jahre alte Ehefrau des britischen Prinzen Harry (40) während einer Veranstaltung des "Time"-Magazins in New York.

1 Minute

(Keystone-SDA) Harry sei ein «Partner und Ehemann, der mich so sehr unterstützt hat», sagte die frühere Schauspielerin, sie führte auch ihre gesunden Kinder, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) an. Bei all ihren Projekten – zuletzt erschien unter anderem eine Netflix-Serie mit ihr – sei das Wichtigste, «dass wir uns auf unsere Familie und unsere Kinder konzentrieren».

Die Familie lebt seit etwa fünf Jahren getrennt vom britischen Königshaus in den USA. Das Verhältnis von Harry zu seinem Vater, König Charles III. (76), gilt als zerrüttet.