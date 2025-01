Hohe Schweizer Investitionen bei Technologie-Start-Ups

Keystone-SDA

Die Schweiz ist Spitzenreiterin bei den Investitionen in Technologie-Start-ups. Dies zeigte eine Studie des Europäischen Patentamtes. Das Vereinigte Königreich ist führend beim Transaktionsvolumen für Start-ups.

(Keystone-SDA) Die Schweiz ist mit 1215 aktiven Investoren und 19,5 Milliarden Franken eines der wichtigsten Zentren für technologische Innovation in Europa, wie das Europäische Patentamt (EPA) in einer Pressemitteilung am Donnerstag anlässlich der Veröffentlichung einer eigenen Studie schrieb.

Die Niederlande, Norwegen, Schweden und Belgien verzeichneten ebenfalls hohe Investitionen mit über 18’802 kumulierten Transaktionen und fast 63,6 Milliarden Franken im selben Zeitraum.

Das Spitzentrio bilden das Vereinigte Königreich, Frankreich und Deutschland. Zusammen kommen diese Länder auf rund 75’800 Transaktionen mit einer Gesamtfinanzierung von rund 368 Milliarden Franken.

Die Studie des EPA basiert auf einer repräsentativen Stichprobe und bezieht sich auf Transaktionen zwischen 2000 und 2023.