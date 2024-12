Hongkong zeigt Tausende Panda-Skulpturen

In Hongkong sind die Pandas los: Ein Meer aus Plastikbären ist am Flughafen von Hongkong zu sehen gewesen. Im Laufe des Monats sollen die 2.500 Skulpturen an verschiedenen Orten der chinesischen Sonderverwaltungsregion ausgestellt werden, um dem Panda-Fieber in der Stadt Rechnung zu tragen.