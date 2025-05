Hunderte nehmen an unbewilligter Palästina-Demo in Bern teil

Keystone-SDA

In der Stadt Bern haben am Samstagnachmittag mehrere hundert Menschen an einer unbewilligten Demonstration gegen den Gaza-Krieg teilgenommen. Sie zogen durch die Altstadt, um "den Völkermord zu verurteilen, der von Israels kolonialer Armee begangen wird".

(Keystone-SDA) Die Demonstrantinnen und Demonstranten versammelten sich auf dem Bahnhofplatz und zogen via Bundesplatz in Richtung Altstadt, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete. Die Demonstrierenden riefen Parolen wie «Free, free Palestine» und «Switzerland, you can’t hide».

Ausserdem zündeten sie Feuerwerk und Rauchpetarden. Vor der Kirchenfeldbrücke trafen sie auf die Polizei. Letztere setzte Tränengas ein. Bei der Stadt Bern war kein Bewilligungsgesuch für die Demonstration eingegangen, wie es auf Anfrage von Keystone-SDA hiess.

Die Demonstrierenden forderten unter anderem eine sofortige Einstellung aller militärischen, wirtschaftlichen, kulturellen und akademischen Kooperationen «mit dem genozidalen israelischen Staat». Die Palästinenserinnen und Palästinenser würden von der führenden Politik in der Schweiz durch ihre Untätigkeit getötet, hiess es im Vorfeld in einem anonymen Aufruf.