In Laax messen sich die weltbesten Slacklinerinnen und Slackliner

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) In Laax haben sich am Freitagnachmittag an der Slackline-Weltmeisterschaft die weltbesten Athletinnen und Athleten gemessen. Es ist schon die zweite WM der jungen Sportart, die im Bündner Ferienort durchgeführt wird.

Austragungsort der Slackline-WM ist die auf 2216 Metern Höhe gelegene Bergstation Crap Sogn Gion im Skigebiet Flims Laax. Die 43 weltbesten Athletinnen und Athleten zeigen 20 Meter über dem Boden auf fünf parallel gespannten Highlines von 65 und 110 Meter Länge ihr Können. Mit dabei ist eine starke, siebenköpfige Delegation aus der Schweiz.

Gekämpft wird in den Disziplinen Freestyle und Speed Highline. Bei ersterer geht es um Akrobatik auf dem gespannten Hochseil, bei der zweiten um dessen möglichst schnelle Querung.

Es ist bereits die zweite Slackline-WM, die vom Schweizer Slackline-Verband in Laax organisiert wird. Der Verband gehört zu den Vorkämpfern beim Bestreben, Slacklinen als internationalen Wettkampfsport zu etablieren. Die Schweiz gilt als Mekka des Sports.