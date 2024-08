Interesse an ihrer Person stört Tracy Jans überhaupt nicht

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Bundesrat Beat Jans’ Ehefrau Tracy stört sich nicht an der seit der Wahl ihres Ehemannes gewachsenen Neugierde an ihrer Person. Für sie sei das Interesse eine “sehr positive Sache”, sagte Jans anlässlich des Beginns des Lucerne Festivals am Freitagabend in Luzern.

“Ich empfinde es als ein grosses Kompliment, wenn jemand neugierig auf mich ist”, sagte die 51-Jährige den Zeitungen von “CH Media”. Kein Wunder, denn einer der “besten Momente” ihres Lebens, ihre Ankunft in der Schweiz, sei denn auch das Produkt ihrer persönlichen Neugier gewesen. Die Amerikanerin mit Schweizer Pass lebt seit 25 Jahren in Basel.

Jans ist als Biostatistikerin im Rahmen ihrer Arbeit auch in afrikanischen Ländern tätig, was ihr “die Möglichkeit gibt, Zeit mit den Menschen dort zu verbringen und ihre Kultur kennenzulernen”, so die Ehefrau von Justizminister Beat Jans. Auch dies befriedige ihre Neugier.