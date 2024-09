Internes Papier: EU-Autoindustrie fürchtet um Millionen Jobs

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein internes Papier aus der europäischen Autobranche hat vor dem Verlust von Millionen Jobs gewarnt. Die Industrie sei nicht in der Lage, eine bevorstehende Verschärfung von EU-Klimavorgaben einzuhalten, heisst es in dem Schreiben.

«Folglich wird die EU-Industrie mit Strafzahlungen in Milliardenhöhe konfrontiert», heisst es im Schreiben, das der deutschen Nachrichtenagentur DPA vorliegt. Wer Strafen entgehen wolle, habe «kaum eine andere Wahl, als die Produktion erheblich zu drosseln, was Millionen von Arbeitsplätzen in der EU bedroht.»

Der europäische Automobilverband Acea teilte auf Anfrage mit, das Papier sei dem Verband bekannt. Es sei kein offizielles Papier des Lobbyverbandes. Nach DPA-Informationen ist das Schreiben authentisch und kursiert innerhalb der europäischen Automobilbranche. Zuvor hatte auch der Finanzdienstleister Bloomberg über das interne Papier berichtet.