Internetnutzung unterscheidet sich in der Schweiz nach Geschlecht

Keystone-SDA

Die Internetnutzung und deren Häufigkeit unterscheidet sich in der Schweiz signifikant je nach Geschlecht. Männer nutzen das Internet hierzulande dabei häufiger als Frauen, wie das Bundesamt für Statistik mitteilte.

(Keystone-SDA) Männer gaben in der am Dienstag veröffentlichten Erhebung signifikant häufiger an, das Internet in den letzten drei Monaten täglich oder mehrmals pro Tag genutzt zu haben, als Frauen. Diese Differenz sei aber ausschliesslich auf die Altersgruppe ab 60 Jahren zurückzuführen, teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) weiter mit.

Innerhalb der anderen Altersgruppen zwischen 15 und 59 Jahren sei derweil kein signifikanter Unterschied nach Geschlecht festgestellt worden. Gleich viele Frauen wie Männer verfügten zudem über erweiterte «Informations- und Datenkompetenzen» sowie über erweiterte Kompetenzen in den Bereichen «Kommunikation und Zusammenarbeit», «Problemlösung», «Sicherheit» und «Erstellung von Inhalten». Bei Menschen ab 60 Jahren bestünden allerdings auch hier geschlechtsspezifische Unterschiede.

Zeitgleich wurde die Geschlechtergleichheit in den entsprechenden Ausbildungen und Berufen laut dem BFS über alle Altersgruppen hinweg noch nicht erreicht. Die geringe Vertretung der Frauen in den MINT-Berufen bestehe seit Langem.