Israel: Militante Palästinenser im Westjordanland getötet

Keystone-SDA

Bei den andauernden Einsätzen der israelischen Armee im Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge zwei Männer getötet worden.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Von Israels Armee hiess es, sie habe einen lokalen Hamas-Anführer sowie einen weiteren Bewaffneten während eines Schusswechsels «ausgeschaltet». Israelische Einsatzkräfte hätten ihre Offensive im Norden des Westjordanlands über Nacht auf weitere Gegenden in Dschenin ausgeweitet, hiess es von Israels Militär weiter. Sie hätten den lokalen Hamas-Anführer in der Gegend festnehmen wollen. Den Angaben zufolge nahmen israelische Soldaten und Grenzpolizisten dabei auch drei weitere gesuchte Verdächtige fest.

Palästinensische Medien berichteten, israelische Einsatzkräfte hätten in der Nacht im Osten der Stadt zunächst ein Haus umstellt. Später seien sie in das Gebäude eingedrungen und hätten dort auf einen jungen Mann geschossen. Laut Israels Armee fanden Einsatzkräfte in dem Haus Waffen. Der palästinensische Rettungsdienst Roter Halbmond bestätigte den Tod des Mannes durch Schüsse des Militärs.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah meldete zudem den Tod eines weiteren, 21 Jahre alten Mannes durch israelisches Feuer in einem östlich gelegenen Viertel der Stadt. Ob er bei demselben Vorfall ums Leben kam, ging aus den palästinensischen Berichten zunächst nicht hervor.

Militäroffensive im Westjordanland seit rund sechs Wochen

Israel hatte am 21. Januar in der Stadt Dschenin, die als Hochburg militanter Palästinenser gilt, die grösste Militäroffensive seit langem im Westjordanland begonnen. Die Armee geht eigenen Angaben nach auch in anderen Orten im nördlichen Teil des Westjordanlands gegen bewaffnete Gruppierungen vor. UN-Angaben zufolge haben seitdem Zehntausende Menschen ihre Häuser in den betroffenen Gebieten verlassen.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete, Israels Armee habe ihren Einsatz in Dschenin auch auf den Osten der Stadt ausgeweitet. Israelische Bulldozer hätten dort auch Strassen zerstört. Israel reisst im Westjordanland häufig Fahrbahnen auf, um darunter versteckte Sprengsätze unschädlich zu machen.