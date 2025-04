Israels ehemalige First Lady Reuma Weizman mit 99 gestorben

Keystone-SDA

Israels ehemalige First Lady Reuma Weizman ist im Alter von 99 Jahren gestorben.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der israelische Staatspräsident Izchak Herzog schrieb in einem Post auf der Plattform X, seine Frau Michal und er trauerten um eine «jahrzehntelange Freundin der Familie». Weizman war von 1993 bis 2000 Israels First Lady. Reumas Ehemann, der ehemalige Präsident Eser Weizman, war bereits vor 20 Jahren verstorben.

Ihre Lebensgeschichte sei «mit der Geschichte ihres Volkes verwoben», schrieb Herzog in der Mitteilung. Geboren wurde sie als 1925 in London als Tochter von Rachel und Zvi Schwartz, die zu den Gründern der Arbeiterpartei Mapai und der Juristischen Fakultät an der Hebräischen Universität in Jerusalem gehörten. Ihre Schwester Ruth war mit dem legendären israelischen General und Politiker Mosche Dajan verheiratet.

Kümmerte sich in Hamburg um jüdische Waisenkinder

Nach dem Zweiten Weltkrieg kümmerte Reuma Weizman sich in Hamburg um jüdische Kinder, die den Holocaust überlebt hatten. Das Schicksal dieser Kinder, die in der Villa Warburg untergebracht waren, wurde in dem Doku-Drama «Die Kinder von Blankenese» (2010) gezeigt.

Ziel sei es gewesen, die Kinder nach Palästina zu bringen, damals noch britisches Mandatsgebiet, teils auf illegalem Weg, erzählte Reuma Weizman später. Sie selbst war als Kleinkind mit ihren Eltern dort eingewandert. Nach Staatsgründung 1948 kehrte sie zurück nach Israel, wo sie auch ihren späteren Ehemann Eser Weizmann traf.

«Reuma hatte ein tiefes Mitgefühl für die Schwachen, sie sah stets diejenigen vor Augen, die Hilfe, Aufmerksamkeit und ein besonderes Mass an Zuwendung und Einfühlungsvermögen benötigten», hiess es in der Würdigung von Präsident Herzog.