Israels Verteidigungsminister: Iran darf keine Atomwaffen bekommen

Keystone-SDA

Vor der zweiten Runde der Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat der israelische Verteidigungsminister Israel Katz erneut die rote Linie seines Landes benannt. "Als ich Verteidigungsminister wurde, habe ich versprochen, zwei zentrale Ziele zu verfolgen: die Verhinderung iranischer Atomwaffen und den Sieg im Krieg", schrieb er auf der Nachrichtenplattform X. "Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und ich sind entschlossen, gemeinsam mit allen Parteien eine klare Linie zu vertreten, die den Iran daran hindern wird, in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen.Wir werden keine Vernichtungsdrohungen gegen den Staat Israel zulassen."

(Keystone-SDA) Am heutigen Samstag verhandeln die Delegationen aus den USA und dem Iran erneut über ein neues Atomabkommen. US-Präsident Donald Trump will ein iranisches Atomwaffenprogramm verhindern, die Regierung in Teheran will nicht vollständig auf Nukleartechnologie verzichten und fordert die Aufhebung von US-Sanktionen. «Iran darf keine Atomwaffe besitzen», sagte Trump zu Reportern im Weissen Haus. «Wenn der Iran eine Atomwaffe hätte, wärt ihr alle sehr unglücklich, denn euer Lebe wäre in grosser Gefahr.»