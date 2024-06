Jackpot von 205,4 Millionen Franken bei Euromillionen geknackt

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Person hat die Gewinnkombination der Euromillionen-Ziehung vom Dienstag richtig getippt und gewinnt insgesamt 205,4 Millionen Franken. Um zu gewinnen, musste man die Zahlen 14, 16, 37, 45 und 49 sowie die Sterne 5 und 7 spielen.

Bei der nächsten Ziehung am Freitag geht es um 16 Millionen Franken, wie die Loterie Romande mitteilte. Diese transnationale Lotterie wird in zwölf europäischen Ländern angeboten, darunter in der Schweiz und in Liechtenstein.