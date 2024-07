Jugendlicher attackiert Frau in Hausen am Albis

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein 16-jähriger Jugendlicher hat am Freitagnachmittag in Hausen am Albis ZH eine Frau angegriffen und schwer verletzt. Die 27-Jährige wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Die Tat ereignete sich in einer Institution, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schrieb. Bei der Frau handle es sich im eine Angestellte der Einrichtung.

Der Jugendliche, ein Angolaner, flüchtete den Angaben zufolge nach dem Angriff. Er sei jedoch am späteren Nachmittag im Bezirk Affoltern festgenommen worden.

Die Hintergründe der Tat sowie deren genauer Hergang waren laut Communiqué zunächst unklar. Polizei und Jugendanwaltschaft nahmen Ermittlungen auf.