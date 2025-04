Kabinencrew von Edelweiss stimmt neuem Gesamtarbeitsvertrag zu

Keystone-SDA

Das Kabinenpersonal der Fluggesellschaft Edelweiss hat mit einer grossen Mehrheit einem neuen Gesamtarbeitsvertrag zugestimmt. Der Vertrag bringe Stabilität und moderne Arbeitsbedingungen für die rund 880 Mitarbeitenden der Cabin Crew.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mit einer Beteiligung von über 80 Prozent und einer Zustimmung von fast 92 Prozent wurde der neue Gesamtarbeitsvertrag (GAV) 25 deutlich angenommen, wie Edelweiss am Mittwoch mitteilte. Der Vertrag tritt am 1. Mai in Kraft und läuft mindestens fünf Jahre.

Nach dem Piloten-GAV im vergangenen Jahr ist es der zweite GAV eines Mitarbeitenden-Corps der Airline. Die beiden Verträge seien wegweisend für die Zukunft und schafften die Basis für Stabilität und Wachstum, hiess es weiter.

Mit der Einführung von sechs Airbus A350 beginne für die Ferienfluggesellschaft auch ein neues Kapitel. Durch das Wachstum der Langstreckenflotte entstehe zusätzlicher Bedarf an qualifizierenden Mitarbeitenden im Cockpit und in der Kabine, so Edelweiss.