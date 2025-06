Kanton Luzern feiert am 14. Juni ersten Kantonalen Kulturerbetag

Keystone-SDA

Am neu lancierten Kantonalen Kulturerbetag Luzern will die Dienststelle Kultur Einblicke in ihre Arbeit geben. Die erste Ausgabe findet am 14. Juni in Schüpfheim statt.

(Keystone-SDA) Zum ganztägigen Programm gehören Führungen, Präsentationen und Mitmachangebote, wie die Staatskanzlei in einer Mitteilung vom Freitag schrieb. Dabei sollen auch regionale Besonderheiten sichtbar gemacht werden. Der Anlass findet im Entlebucherhaus, im Biosphärenzentrum und an weiteren Orten statt.

Beteiligt sind die Kantonsarchäologie, die Kantonale Denkmalpflege, die Abteilung Kulturförderung, Museum Luzern, die Zentral- und Hochschulbibliothek, die Stelle für Kulturvermittlung und weitere Partner.

Der Tag ist Teil der Jubiläumsaktion «LU222» anlässlich von 222 Jahren Kanton Luzern.