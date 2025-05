Kanton Schwyz will ÖV-Pilotangebote weiterführen

Keystone-SDA

Der Kanton Schwyz will den Fahrplan 2026 nur punktuell anpassen. Die in den Vorjahren eingeführten Pilotangebote hätten sich bewährt und sollen weiterlaufen, hat der Kanton am Dienstag mitgeteilt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dazu zählten das Schwyzer ÖV-Nachtangebot oder die Buslinien Schwyz – Ibergeregg – Oberiberg und Küssnacht – Merlischachen – Meggen LU. Die punktuellen Änderungen des Fahrplans seien durch Grossbaustellen im Schwyzer Talkessel bedingt, hielt die Staatskanzlei in ihrer Mitteilung weiter fest.

Den detaillierten Fahrplanentwurf will der Kanton am Freitag, 23. Mai, auf eine Informationsplattform aufschalten. Bis am Montag, 9. Juni, könnten Fahrgäste, Gemeinden und weitere Interessierte ihre Rückmeldungen dazu online eingeben. Diese sollen, «soweit umsetzbar», in die Überarbeitung des Fahrplans einfliessen.