Kind verletzt sich beim Spielen im Wald bei Rapperswil-Jona SG

Keystone-SDA

Bei einem Unfall in einem Waldstück bei Rapperswil-Jona SG ist am Montag ein Kind unbestimmt verletzt worden. Der sechsjährige Knabe wurde gemäss der Polizei beim Spielen zwischen zwei Rundhölzern eingeklemmt. Die Rega flog ihn in ein Spital.

(Keystone-SDA) Mehrere Kinder spielten am Wegrand und kletterten dabei auch auf Rundholz, welches nach dem Schnitt am Wegrand gelagert wurde. Dies schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung. Die Kinder waren im Rahmen eines Waldspielgartens unterwegs.

Aus bislang unbekannten Gründen löste sich eines der oberen Rundhölzer und rollte auf das darunter liegende Holz. Dabei wurde der sechsjährige Knabe gemäss der Polizei im Bereich der Beine eingeklemmt. Das Rundholz konnte durch die Feuerwehr angehoben und der Bub geborgen werden.