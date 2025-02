Kleinflugzeug stürzt in Philadelphia ab

Keystone-SDA

In Philadelphia ist ein privates Kleinflugzeug mitten in einem belebten Gebiet im Nordosten der Stadt abgestürzt. Das teilte der Gouverneur des Bundesstaates Pennsylvania, Josh Shapiro, auf der Plattform X mit.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Nähere Details nannte er zunächst nicht. Die Luftfahrtbehörde FAA teilte mit, es seien zwei Personen an Bord gewesen.

Laut FAA handelt es sich um eine Maschine vom Typ Learjet 55 – ein Privat- und Geschäftsflugzeug. Der Flieger sei kurz nach dem Start von einem nahegelegenen kleineren Flughafen, Northeast Philadelphia Airport, abgestürzt. Das Flugzeug sei auf dem Weg in den Bundesstaat Missouri gewesen.

Rettungskräfte eilten zum Unglücksort. Auf Bildern, die mehrere US-Fernsehsender verbreiteten, waren eine grosse Explosion und starke Rauchentwicklung zu sehen.

Eine zentrale Notfallstelle der Stadt teilte zunächst lediglich auf X mit, es gebe einen «schweren Zwischenfall». Strassen seien gesperrt und Einwohner der Stadt aufgerufen, das Gebiet zu meiden.

null

Gerade erst hatte ein verheerendes Flugzeugunglück in der Hauptstadt Washington das Land erschüttert. Am Hauptstadtflughafen Ronald-Reagan-Airport (DCA) war am Mittwochabend eine Passagiermaschine der American Airlines beim Landeanflug mit einem Militärhubschrauber zusammengeprallt. Beide stürzten ins Wasser. An Bord des Flugzeuges waren 60 Passagiere und 4 Crew-Mitglieder. An Bord des Hubschraubers waren drei Besatzungsmitglieder. Nach Einschätzung der Behörden kamen alle 67 Menschen bei dem Unglück ums Leben.