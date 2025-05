Kundgebung für bessere Unterstützung von ME-Erkrankten in Bern

An einer Kundgebung auf dem Bundesplatz haben am Samstagnachmittag mehrere hundert ME-Erkrankte und Angehörige für eine bessere medizinische Versorgung und soziale Absicherung demonstriert. Die Krankheit führt zu einer starken beeinträchtigten Leistungsfähigkeit.

(Keystone-SDA) Betroffene seien quasi gezwungen, «ein Leben auf dem Sterbebett» zu führen, schrieb die Gesellschaft für Myalgische Enzephalomyelitis. und Chronisches Fatigue Syndrom in ihrem Kundgebungsaufruf. Viele Betroffene seien zu schwach, um am Leben teilzunehmen. Sie verschwänden damit einfach aus der Gesellschaft.

60 Prozent der Betroffenen sind nach Angaben der Gesellschaft arbeitsunfähig, rund 25 Prozent hausgebunden oder bettlägrig. Bereits kleinste Anstrengungen führten zu einer Verschlechterung des Zustands.

Obwohl die Belastung für die Betroffenen und ihre Angehörigen enorm sei, gebe es in der Schweiz bisher weder spezialisierte Behandlungszentren noch ausreichend Fachwissen in der medizinischen Grundversorgung. Pflegeangebote fehlten und auch die soziale Absicherung sei lückenhaft.

«Strukturelles Versagen»

Eine Rednerin sprach von «einem strukturellen Versagen». Viele Betroffene erhielten keine IV-Rente, obwohl sie vollständig arbeitsunfähig und oft pflegebedürftig seien.

Es habe sie beschämt, dass in einem reichen Land wie der Schweiz so viele Menschen von ME betroffen seien und niemand ihre Anliegen höre, betonte die Berner Grünen-Grossrätin Brigitte Hilty Haller an der Kundgebung. Sie hoffe, dass nun auf Bundes- und Kantonsebene möglichst rasch Schritte in die richtige Richtung unternommen würden.

Die Kundgebungsteilnehmenden wiesen am Samstag mit Transparenten und roten T-Shirts auf den «dringenden Handlungsbedarf» in der Schweiz hin. Dieser bestehe im Gesundheitswesen, der Politik und in der Gesellschaft. Es brauche Forschung, medizinische Versorgung und finanzielle Absicherung. ME-Erkrankte fielen oft durch alle Maschen. Gerade die am schwersten Erkrankten könnten am wenigsten auf adäquate Hilfe zählen, kritisierte eine weitere Kundgebungsrednerin.

ME/CFS ist die Abkürzung für Myalgische Enzephalomyelitis. CFS steht für Chronisches Fatigue Syndrom. ME wird meist durch einen Infekt ausgelöst, etwa durch Pfeifersches Drüsenfieber oder Covid-19. Ein grosser Teil der Long Covid-Betroffenen in der Schweiz leidet an ME.