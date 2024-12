Kunstmesse Volta bezieht in Basel neues Domizil neben der Art Basel

Keystone-SDA

Zwanzig Jahre nach ihrer Gründung zieht die Kunst-Nebenmesse Volta in die unmittelbare Nachbarschaft der Art Basel um. Vom 19. bis 22. Juni werden neu im Basler Kongresszentrum die anwesenden Galerien ihre Werke präsentieren, wie die Messe am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Volta Art Fair hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Den Begriff «bewegt» kann man durchaus wörtlich nehmen, denn die Kunst-Nebenmesse hat eine regelrechte Odyssee hinter sich.

Ihren ersten Auftritt hatte die Nebenmesse 2005 in der Volta-Halle, die sich aber bald als zu klein erwies für die wachsende Anzahl der Galerien. Der Name Volta ist geblieben, nicht aber der Standort.

Es folgte ein Umzugsmarathon durch ganz Basel. So schlug die Messe in ihrem zweiten Jahr ihre Zelte beim Basler Hafen in Basels Norden auf, zog später in die zentral gelegene Markthalle um, bevor sie beim Kunstfreilager auf dem Dreispitzareal am südlichen Stadtrand ein neues Domizil fand.

Nach einem Zwischenstopp wiederum in der Markthalle, breitete sich die Messe in den Hallen der ehemaligen Coop-Verteilzentrale im Lysbüchel-Quartier im Norden Basels aus, um sich dann 2024 in den Räumlichkeiten der ehemaligen Grosskantine des Chemiekonzerns Novartis auf dem Klybeckareal niederzulassen. Und nun folgt im Jubiläumsjahr der Umzug in die unmittelbare Nachbarschaft der Muttermesse Art Basel.

Auf dem Basler Messeareal ist damit rund um die Art Basel ein Nebenmessen-Konglomerat entstanden. Nach der Messe Design Miami zog auch die 1996 gegründete Entdeckermesse Liste Art Fair 2021 in eine der Messehallen um. Und nun folgt also die Kunstmesse Volta.

Am neuen Standort will die Volta Art Fair, die sich ebenfalls als Entdeckermesse versteht, wachsen können. Bis zu 65 Galerien sollen in den neuen 4000 Quadratmeter grossen Räumlichkeiten Platz finden, hiess es.