Lady Gaga und Bruno Mars treten bei den Grammys auf

Lady Gaga und Bruno Mars sind unter den neu angekündigten Stars, die bei der diesjährigen Grammy-Gala auftreten werden. Nach Mitteilung der Veranstalter sollen sie zusammen eine besondere Würdigung für die Betroffenen der verheerenden Brände in Los Angeles darbieten. Für ihren gemeinsamen Song "Die With A Smile" sind Lady Gaga und Bruno Mars bei der 67. Grammy-Verleihung in der Nacht zum Montag auch für Preise nominiert.