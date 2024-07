Laura Dern: Film-Professor riet mir von David-Lynch-Fim ab

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Oscar-Preisträgerin Laura Dern (“Marriage Story”) wurde eigenen Angaben zufolge einst wegen eines Filmdrehs von der Uni geworfen. “Ich war 17 und so aufgeregt, an die UCLA zu kommen”, berichtete die heute 57-Jährige im Podcast “Where Everybody Knows Your Name”. Nach nur zwei Tagen an der University of California in Los Angeles – kurz UCLA – sei ihr jedoch eine Rolle in David Lynchs Psychothriller “Blue Velvet” angeboten worden. “Ich war überglücklich”, schilderte Dern.

Mehrere Ansprechpartner an der Uni lehnten jedoch ihren Antrag auf Beurlaubung für den Filmdreh ab, berichtete Dern. Sie habe dem Leiter für Filmwissenschaften sogar das Drehbuch für den Thriller gegeben. Der habe ihr am nächsten Tag gesagt, dass sie an der UCLA nicht mehr willkommen sei, sollte sie sich für den Dreh entscheiden. Der Professor habe dann noch hinzugefügt: “Nachdem ich das Drehbuch gelesen habe, ist es verrückt, dass Sie dafür Ihre College-Ausbildung aufgeben”, erzählte Dern.

“Blue Velvet” brachte Dern grössere Bekanntheit ein und hat inzwischen Kult-Status erreicht. Wie die Schauspielerin verschmitzt betonte, wird der Film ausserdem heute an ihrer einstigen Uni unterrichtet.