Lebenslängliche Freiheitsstrafe wegen Mordes in Aurigeno TI

Ein Geschworenengericht hat am Freitag am Tessiner Strafgericht in Lugano einen 44-jährigen Tessiner des Mordes schuldig gesprochen und zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Mann hatte im Mai 2023 den Freund seiner Ex-Partnerin getötet.

(Keystone-SDA) Die Tat ereignete sich am 11. Mai 2023 bei der Schule Ronchini in Aurigeno im Maggiatal. Laut Anklageschrift schoss der Beschuldigte drei Mal auf das vor ihm flüchtende Opfer, einmal in den Rücken und zweimal in die Schulter.

Es sei schwierig, Worte für die «Ungeheuerlichkeit dieser Tat» zu finden, sagte der vorsitzende Richter bei der Urteilseröffnung in Lugano. Der Beschuldigte sei ein «klar denkender und kalter Killer». Er habe bei der Schule in Aurigeno wie ein Jäger auf sein Opfer gewartet, um zuzuschlagen.