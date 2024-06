Leichtathlet Ehammer will im September heiraten

(Keystone-SDA) Der Ostschweizer Leichtathlet Simon Ehammer und die österreichische Skicross-Fahrerin Tatjana Meklau wollen im September heiraten. Das verrieten die beiden Sportasse am Sonntag in Rom, wie der “Blick” am Montag schrieb.

“Wir werden nach der Saison im September in bewusst kleinem Rahmen heiraten. Es soll etwas ganz für uns sein. Grosses Tamtam haben wir während dieser intensiven Saison hoffentlich genug”, sagte der Appenzeller Leichtathlet gegenüber der Boulevardzeitung. Das Paar sei seit dem letzten September verlobt.

Die beiden Verliebten sind mit ihrem Umfeld derzeit in Rom, weil der 24-jährige Ehammer in der italienischen Hauptstadt an der Leichtathletik-Europameisterschaften teilnimmt. Die ebenfalls 24-jährige Meklau verfolgte im Römer Olympiastadion unter anderem den Weitsprung-Wettkampf, bei dem eine “grossartige Stimmung” herrschte. Ihr Verlobter holte in dieser Disziplin die Bronzemedaille.