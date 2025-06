Lia Wälti schätzt die Schweiz aus dem Ausland umso mehr

Keystone-SDA

Lia Wälti trägt als Captain des Schweizer Nationalteams die Schweizer Fahne auf der Brust. Selbst lebt die 32-Jährige schon lange im Ausland. Wie das ihre Sicht auf das Land verändert hat, erzählt die Fussballerin im Interview mit "SonntagsBlick".

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Natur und die Lebensqualität in der Schweiz seien unglaublich, sagt Wälti im am Sonntag veröffentlichten Interview. «Ich schätze die Schweiz viel mehr, seit ich weg bin.» Für Schweizerinnen und Schweizer sei es zum Beispiel normal, aus dem Wasserhahn zu trinken und in jeden See zu springen.

«Die Schweiz ist und bleibt meine Heimat», sagt die Bernerin. Und doch fühle sie sich in London heimisch. Vor zwei Jahren habe sie etwas ausserhalb, in St. Albans, eine Wohnung gekauft. «Ich bin aber kein London-Girl und nicht oft in der Innenstadt», sagt die Spielerin von Arsenal. Sie möge die Offenheit und Kultur in England.