Lilli Schweiger: Tischlerlehre stärkte ihr Selbstbewusstsein

(Keystone-SDA) Lilli Schweiger (26), Tochter von Schauspieler Til Schweiger, ist eigenen Worten zufolge gestärkt aus ihrer Tischler-Lehrer herausgegangen. «Diese Erfahrung hat mein Selbstbewusstsein gestärkt, und es ist sehr bereichernd, am Ende zu sehen, was man mit eigenen Händen geschaffen hat», sagte sie der «Bild»-Zeitung in Berlin. Ihre Schauspielkarriere sieht sie trotzdem nicht am Ende. «Ich bin immer offen für neue spannende Projekte», erklärte sie. Trotzdem möchte sie «weiterhin als Tischlerin arbeiten».

Die Lehre hatte Schweiger eigenen Angaben nach im August 2020 in Berlin begonnen. «Ich finde es einfach schön, wenn man mit den Händen selber etwas gestalten kann», erzählte sie damals. In den vergangenen Jahren habe sie sich voll darauf konzentriert, sagte sie nun. «Ich habe sie erfolgreich abgeschlossen und gehe meiner Familie und Freunden gerne zur Hand.» Ihren Instagram-Account habe sie während ihrer Auszeit auf Eis gelegt. «Ich habe Zeit für mich gebraucht. Wenn ich wieder Lust darauf habe, werde ich wieder etwas posten.»

Ihre erste Filmrolle hatte Lilli Schweiger 2007 in dem Film «Keinohrhasen», bei dem ihr Vater unter anderem Regie führte und die Hauptrolle spielte. Zuletzt stand sie für den Kinofilm ihres Vaters «Die Hochzeit» vor der Kamera, der 2020 in den deutschen Kinos lief.