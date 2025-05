Limmattaler Projektschau Regionale 2025 eröffnet

Keystone-SDA

Die Limmattaler Regionale 2025 hat am Samstag ihre grosse Projektschau eröffnet. Bis Oktober zeigt die Schau 30 Projekte aus dem Limmattal, die von den Organisatoren als "zukunftsweisend" eingeschätzt wurden. 50 geladene Gäste aus 16 Limmattaler Gemeinden sowie Vertreterinnen und Vertreter der Kantone Zürich und Aargau nahmen am feierlichen Auftakt in Zürich teil.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Ziel sei es, die Weiterentwicklung der dynamischen Region sichtbar zu machen, in einem Zusammenspiel zwischen urbanen und ländlichen Gemeinden sowie über Kantonsgrenzen hinweg, schrieben die Veranstalter am Sonntag in einer Mitteilung.

«Die Regionale 2025 beweist, was wir gemeinsam alles erreichen können. Aus einem ‹Tag der Limmat› wird so gleich ein ganzer ‹Sommer der Limmat› – mit unzähligen Projekten, die im Limmattal in den nächsten Monaten auf uns warten“, wird der Zürcher Stadtrat André Odermatt (SP) zitiert.

Projekte für die Zukunft

Die Regionale 2025 stellt Projekte vor, die das Limmattal für die Zukunft rüsten. Berücksichtigt wurden Projektideen aus den Entwicklungsfeldern Freiraum, Zusammenleben und Erneuerung. Die Regionale 2025 bot Anstosshilfe, stellte fachliche sowie organisatorische Unterstützung bereit und half, eine Finanzierung zu finden.

Hinter der Regionale 2025 steht der Verein Regionale Projektschau Limmattal. Er wird von den zwei Kantonen Aargau und Zürich sowie von 16 Gemeinden und Städten im Limmattal getragen.