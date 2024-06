Mann stirbt bei Autounfall zwischen Bremgarten und Bünzen AG

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein 24-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in einem Waldstück zwischen Bremgarten und Bünzen AG mit seinem Auto mutmasslich verunfallt. Der Autolenker konnte nur noch tot geborgen werden, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte.

Nach der Meldung des Unfalls kurz vor 06.30 Uhr traf die laut der Polizei umgehend aufgebotene Ambulanz auf das verunfallte Fahrzeug und stellte fest, dass sich im aufgefundenen Auto eine verstorbene Person befand.

Gemäss ersten Ermittlungen geht die Kantonspolizei Aargau davon aus, dass der aus der Region stammende 24-jährige Schweizer von Bremgarten Richtung Bünzen fuhr. Wieso er im Kurvenbereich vor dem Dorfeingang Bünzen in das angrenzende Waldstück fuhr, war am Sonntagnachmittag noch unbekannt.