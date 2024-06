Marc Rosset zeigt sich von Wawrinkas Leidenschaft beeindruckt

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der 53-jähriger Ex-Tennisprofi Marc Rosset ist beeindruckt, mit welcher Leidenschaft die beiden in die Jahre gekommenen Tenniscracks Andy Murray und Stan Wawrinka noch spielen. “Wir haben nicht das Recht, jemandem zu sagen, er solle aufhören”, sagt der Genfer.

“Wenn es dich frustriert, dass Stan verliert, dann schau nicht mehr hin. Wenn Stan Freude daran hat, die Nummer 80 der Welt zu sein und Turniere zu spielen, die er noch nie gespielt hat, dann soll er das tun”, sagte Rosset der “SonntagsZeitung”.

Wenn es der 39-jährige Wawrinka geniesse, dass ihn die Leute in Paris feierten, dann solle man ihn das einfach geniessen lassen. Wawrinka werde sicher nicht nochmals die Nummer 3 der Welt und werde auch keinen Grand-Slam-Titel mehr gewinnen. “Aber, wenn er glücklich ist, wenn er morgens aufsteht und zum Training geht, obschon er nicht mehr die Resultate von früher erzielt, dann ist das doch wunderbar”, so Rosset.

Ein Rücktritt nach einer Karriere sei “wie ein kleiner Tod, weil du deine Leidenschaft aufgeben musst”. In Genf habe er sich mit dem 37-jährigen Andy Murray unterhalten. Den Dokumentarfilm “Resurfacing”, in dem man sehe, was Murray alles durchgemacht habe mit seiner Hüfte, welche Opfer er gebracht habe, um nochmals ins Tennis zurückzukehren, sollten laut Rosset “alle Menschen schauen, um zu verstehen, was es bedeutet, eine Leidenschaft zu haben”.

Rosset gewann in seiner Karriere 15 ATP-Einzeltitel und stiess 1996 am French Open als erster Schweizer in einen Grand-Slam-Halbfinal vor. Heute ist er unter anderem Co-Kommentator beim Westschweizer Fernsehen und Sportdirektor des Genfer Sandplatzturniers.