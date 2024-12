Mehr Schutz auf Weihnachtsmärkten in Österreich

Keystone-SDA

Nach der Tragödie von Magdeburg haben Behörden in Österreich die Sicherheitsvorkehrungen an einigen Weihnachtsmärkten verschärft. In Linz hiess es, es gebe weitere "technische Sicherungsmassnahmen". In mehreren Bundesländern verkehren nun mehr Polizeistreifen.

(Keystone-SDA) In Wien wurden die Sicherheitsmassnahmen «auf hohem Niveau intensiviert», wie die Polizei mitteilte. Sie verwies darauf, dass in Österreich seit Oktober 2023 – nach dem Terrorangriff auf Israel – die Terror-Warnstufe 4 gelte. Das ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen verbunden. Vielerorts sind Beamte in Zivil im Einsatz.

Generell seien die Weihnachtsmärkte bereits gut geschützt, teilte das Innenministerium mit. Dies zeige ein Vorfall am Freitag in Wien, als eine bewaffnete Person mit finnischer Staatsbürgerschaft festgenommen worden sei.