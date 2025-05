Mehrere Quartiere in Bern fast zwei Stunden ohne Strom

In der Stadt Bern ist am Samstagvormittag in mehreren Quartieren der Strom während knapp zwei Stunden ausgefallen. Betroffen war das Gebiet Schosshalde. Gegen 11:45 Uhr war die grössere Störung wieder behoben.

(Keystone-SDA) Betroffen waren gemäss des städtischen Stromversorgers EWB die Bezirke und Quartiere Kirchenfeld, Brunnadern, Murifeld, Ostring, Elfenau, Wittigkofen. «Der Stromausfall war nicht flächendeckend», erklärte eine EWB-Mediensprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Quartiere seien nur teilweise betroffen gewesen. Wie viele Haushalte in der Wohngegend genau betroffen waren, konnte sie am Mittag noch nicht sagen.

Ursache des Elektrizitätsausfalls sei eine Störung im übergeordneten Verteilnetz gewesen. Dieses werde nicht von EWB betrieben, hiess es. Der Berner Stromversorger will aktiv informieren, sobald weitere Angaben vorliegen.

Erst am Donnerstag war in der Stadt Zürich im Stadtzentrum der Strom ausgefallen. Der Kreis 1 war drei Stunden ohne Elektrizität, selbst Trams standen still. Verursacht hatte die Panne der Brand einer Trafostation.