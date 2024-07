Memoiren von Trumps Vizekandidat in deutscher Neuauflage

(Keystone-SDA) Seit seiner Ernennung zur rechten Hand von Donald Trump ist das Interesse an dem US-Politiker J. D. Vance weltweit gross. Auch sein Bestseller “Hillbilly-Elegie” wird – acht Jahre nach seinem Erscheinen – wiederentdeckt.

Auf Deutsch war die Autobiografie des US-Vizepräsidentschaftskandidaten der Republikaner, die zugleich viel über sozial abgehängte weisse Menschen in Amerika erzählt, zuletzt vergriffen.

Jetzt ist eine deutschsprachige Neuauflage des Buches in Arbeit. Sie erscheint am 15. August beim Verlag Yes Publishing. Das “Wall Street Journal” schrieb über das Werk: “”Hillbilly Elegy” ist ein wunderschönes Memoir, aber auch ein kulturkritisches Werk über das Amerika der weissen Arbeiterklasse. …. (Vance) bietet eine überzeugende Erklärung dafür, warum es für jemanden, der so aufgewachsen ist wie er, so schwer ist, es zu schaffen. Ein fesselndes Buch.”

Eine Geschichte der Resignation

In seinem Buch, das 2020 von Ron Howard verfilmt wurde, erzählt J. D. Vance eine Geschichte vom gescheiterten Aufstieg und von der Resignation einer ganzen Bevölkerungsschicht.

Seine Grosseltern, echte Hillbillys, das heisst Angehörige der weissen Arbeiterschaft in ländlichen Gegenden, versuchten, mit Fleiss der Armut zu entkommen und sich in der Mitte der Gesellschaft zu etablieren. Doch letztlich war alles vergeblich. Misshandlung, Alkoholismus und Armut sind wesentliche Eigenschaften des Hillbilly-Lebensstils.

Vance erlebte den Abstieg einer Bevölkerungsschicht

James David Vance, geboren 1984, verbrachte Kindheit und Jugend in der Industriestadt Middletown im Bundesstaat Ohio und in den Appalachen von Kentucky. Während seiner Jugend erlebte er den wirtschaftlichen Niedergang und den Abstieg der Menschen dort mit. Er wuchs in zerrütteten Familienverhältnissen auf, trat nach der Highschool in das Marinecorps ein und war im Irak stationiert. Später studierte er an der Yale University Jura und wurde Direktor einer Investmentfirma im Silicon Valley.

Ursprünglich ein erbitterter Gegner Trumps wurde Vance kürzlich von dem republikanischen Spitzenkandidaten in sein Wahlkampfteam geholt und als künftiger Vizepräsident nominiert.