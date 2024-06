Mexiko: Regierungskandidatin bei Präsidentenwahl laut Umfragen vorn

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Regierungskandidatin Claudia Sheinbaum liegt bei der Präsidentenwahl in Mexiko ersten Umfragen zufolge wie erwartet in Führung. Die Linkspolitikerin führte am Sonntag (Ortszeit) laut Prognosen der Wirtschaftszeitung “El Financiero” und des TV-Senders Televisa auf der Basis von Wählerbefragungen. Sheinbaum würde bei einem Sieg die erste Präsidentin des lateinamerikanischen Landes und die Nachfolgerin ihres politischen Ziehvaters, dem linkspopulistischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador.

Die grösste Konkurrentin von Sheinbaum ist die ebenfalls 61 Jahre alte Xóchitl Gálvez, die für das Zweckbündnis der drei grössten Oppositionsparteien antrat. Dem männlichen Kandidaten Jorge Álvarez Máynez von einer kleineren Partei wurden keine Chancen eingeräumt. Erste offizielle Resultate wurden am späten Abend (Ortszeit) erwartet. Für den Wahlsieg genügt die einfache Mehrheit. Fast 100 Millionen Bürger waren stimmberechtigt.

Bei der bislang grössten Wahl in der zweitgrössten Volkswirtschaft Lateinamerikas wurden mehr als 20 000 Posten neu besetzt, darunter alle Sitze der Abgeordnetenkammer und des Senats sowie regionale und kommunale Ämter. Das Staatsoberhaupt wird für sechs Jahre gewählt, begrenzt auf eine Amtszeit, und tritt das Amt am 1. Oktober an.